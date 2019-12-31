نجل سلمان العودة: هكذا عُذَّب أبي في السجن

قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة إن والده يتعرض في سجون السلطات السعودية إلى معاملة تصنف دوليا على أنها تعذيب.

فالعودة محروم من أبسط حقوقه الإنسانية، كحقه في العلاج وحتى حقه في النوم، حيث كان يحقق معه لأيام طويلة متواصلة دون أن يغمض له جفن، كما أنه كان يتم تقييد يديه وقدميه ويُلقى داخل زنزانة العزل الانفرادي مغمض العينين، ثم يُرمى له الطعام في أكياس صغيرة وهو ما زال مقيدا، فيضطر لفتحها بفمه حتى تجرحت أسنانه في فترة من الفترات.

د. عبدالله العودة: تعرض والدي الشيخ #سلمان_العودة لمعاملة في السجن تُصنف دولياً على أنها تعذيب، فقد كان يُحرم من النوم عدة أيام ويُترك مقيداً في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد فيضطر لفتح الكيس بفمه! pic.twitter.com/mguM6MQjJs — معتقلي الرأي (@m3takl) December 31, 2019

وأضاف عبد الله العودة أنه حينما يتم نقل والده من مكان لآخر، كان الحراس يأخذونه ويقذفونه في السيارة دون أي احترام لسنه وتاريخه.

وكان الشيخ سلمان العودة قد أوقفته السلطات السعودية في 10 سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.