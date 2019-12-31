الأسير الفلسطيني أحمد زهران.. 100 يوم من الإضراب عن الطعام

ميرفت صادق-رام الله

الأم رُسيلة زهران من قرية دير أبو مشعل قرب رام الله بالضفة الغربية، تتنقل منذ 15 عاما بين مؤسسات حقوق الإنسان والسجون الإسرائيلية لمتابعة اعتقالات ولدها أحمد، لكن هذا العام كان الأصعب عليها وهي تتابع إضرابه المفتوح عن الطعام الذي وصل إلى يومه المئة، مع تهديدات إسرائيلية بتقديم لائحة اتهام جديدة بحقه.

وعصر الإثنين لم تقوَ الأم على الوقوف، وجلست تحمل صورته في اعتصام وسط رام الله، تزامنا مع مرور 100 يوم على إضرابه المفتوح عن الطعام في سبيل تحديد سقف اعتقاله الإداري حيث يحتجز منذ عشرة شهور، دون تهمة ولا موعد إفراج.

قالت الأم إن أطفاله الأربعة رُسيلة وريم وعمر ويامن، الذين حضروا حاملين صوره أيضا، كلما انتظروا الإفراج عنه تلقوا خبر تمديد احتجازه من جديد، وهكذا منذ اعتقاله بتاريخ 28 شباط/فبراير بداية العام 2019.

تقول زوجته كريمة زهران إن مخابرات الاحتلال وبعد دخوله الشهر الرابع في إضرابه عن الطعام، تتدخل لإفشال أي قرار يحدد اعتقاله أو يقضي بالإفراج عنه.

وحسب الزوجة، فقد زهران من وزنه أكثر من أربعين كيلوغراما بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام، الذي جاء بعد إضراب سابق في شهر مارس/آذار استمر 39 يوما ولم يكن قد تعافى منه بعد.