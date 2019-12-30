الاحتلال يمارس التعذيب.. اعتقال أكثر من 5 آلاف فلسطيني خلال 2019

اعتقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من خمسة آلاف وخمسمئة فلسطيني، خلال عام 2019، بينهم 889 طفلا و128 سيدة، جاء ذلك حسب بيان لمؤسسات تعنى بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان، وهي: نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى.

وتشن سلطات الاحتلال حملات اعتقال شبه يومية في مناطق الضفة الغربية، لكنها عادة ما تفرج عن بعض المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق، وتحيل البعض الآخر للمحاكمة.

وأوضح البيان أن عدد المعتقلين بالسجون الإسرائيلية الإجمالي بلغ مع نهاية العام خمسة آلاف معتقل، منهم أربعون سيدة ومئتا طفل.

ووصل عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) إلى نحو 450، وسبعمئة مريض بينهم عشرة مرضى يعانون من مرض السرطان، ومئتان بأمراض مزمنة.

سياسة التعذيب

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية صعّدت من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطا مختلفة من التعذيب خلال وبعد اعتقالهم.

وقالت المؤسسات إن 2019 شهد تزايدا بتعرض المعتقلين للتعذيب، خلال الاعتقال والتحقيق، وحتى الإفراج عنهم، مقارنة مع الأعوام الماضية. ولفت البيان إلى أن خمسة معتقلين توفوا داخل السجون وهم (فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، بسام السايح، سامي أبو دياك) متهما إسرائيل بقتلهم عبر سياسة الإهمال الطبي.