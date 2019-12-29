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اتهام الحوثيين باختطاف 198 في إب وتعذيبهم

من تظاهرة سابقة لرابطة أمهات المختطفين اليمنية (الجزيرة)
من تظاهرة سابقة لرابطة أمهات المختطفين اليمنية (الجزيرة)

اتهمت رابطة حقوقية أهلية جماعة الحوثي باختطاف 198 في محافظة إب وسط البلاد، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي.


وأوضحت "رابطة أمهات المختطفين" بمحافظة إب -في بيان صحفي- أن جماعة الحوثي منعت الدواء عن من وصفتهم بـ "المختطفين" وتعمدت قتلهم بالموت البطيء.

واتهمت الرابطة الجماعة التي تُحكِم قبضتها أيضا على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد، بقتل العشرات من المختطفين تحت التعذيب خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأكدت أن خمسة مختطفين في محافظة إب معرضون للخطر، لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة وحرية المختطفين والمخفيين قسرا، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم المرضى، قبل فوات الأوان.

المصدر : الألمانية
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