الحزب الشيوعي الصيني يأمر بتفسير الكتب الدينية وفق فلسفته

قالت وسائل إعلام صينية إن الحزب الحاكم أعطى تعليمات بإعادة تفسير الكتب والنصوص الدينية "بما يتناسب مع أفكار الحزب الشيوعي الحاكم وظروف العصر الحالي".

وذكرت أن تلك التعليمات صدرت في اجتماع للحزب مع ممثلي الجماعات الدينية والعقائدية في البلاد، وذلك في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحضور وانغ يانغ كبير المستشارين السياسيين الصينيين.

وأكد وانغ خلال الاجتماع أن السلطات الدينية ينبغي لها أن تتبع توجيهات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتفسر الأيديولوجيات المختلفة الخاصة بالأديان بما يوافق القيم الأساسية للحزب ومتطلبات العصر.

وفي حديث لصحيفة لو فيغارو لفرنسية، قال الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية رين يانلي إن اجتماع بكين الذي حضره ممثلو المنظمات الدينية المختلفة سيزيد من سيطرة الحكومة على الأديان.

وأضاف يانلي أن التشديد في السيطرة على الأديان سيكون له تأثير سلبي، مؤكدا ضرورة أن تركز الحكومة الصينية على الاقتصاد والمجتمع عوضا عن السيطرة على الأديان.

بدوره، قال المؤرخ الصيني تشانغ ليفان إن النظام الشيوعي يرى في الأديان والمذاهب إيديولوجيات منافسه له.

وجاء اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني مع ممثلي المنظمات الدينية وسط اتهامات لاذعة توجه للصين بخصوص تعاملها مع أقلية الإيغور المسلمة التي توجد غرب البلاد في منطقة شينغيانغ.

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بشينغيانغ.