إخلاء سبيل صحفية مصرية والتجديد لزوجها 15 يوما
عبد الرحمن محمد-القاهرة
رفضت محكمة مصرية استئناف نيابة أمن الدولة، وأيدت قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء بتدابير احترازية، في حين قررت النيابة ذاتها التجديد لزوجها الصحفي حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية متهم فيها بنشر أخبار كاذبة.
وحسب مصادر حقوقية، رفضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة استئناف النيابة وأيدت قرار دائرة أخرى بإخلاء سبيل آية علاء بتدابير احترازية.
وكانت آية علاء قد اعتقلت في 17 يونيو/حزيران الماضي، واختفت 12 يوما لتظهر بعدها في نيابة أمن الدولة يوم 29 من الشهر نفسه على ذمة قضية متهمة فيها بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعادت قوات الأمن المصرية اعتقال القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، ليختفي قسريا قرابة 70 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة.
وسبق أن اعتقل في يناير/كانون الثاني 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وأشار بيومي في حديثه للجزيرة نت إلى أن القضية المتهمة فيها الصحفية آية علاء لم يجد فيها جديد منذ القبض عليها، مثمنا في الوقت ذاته قرار إخلاء السبيل الصادر عن محكمة الاستئناف.
لكنه اعتبر إبقاء التدابير الاحترازية بمثابة عقوبة لا مبرر لها، وينتج عنها إرهاق غير عادي، واصفا القرار بأنه "سلوك غير محمود" تصر عليه دوائر عديدة.
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