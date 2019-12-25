إخلاء سبيل صحفية مصرية والتجديد لزوجها 15 يوما

عبد الرحمن محمد-القاهرة

رفضت محكمة مصرية استئناف نيابة أمن الدولة، وأيدت قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء بتدابير احترازية، في حين قررت النيابة ذاتها التجديد لزوجها الصحفي حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية متهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وحسب مصادر حقوقية، رفضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة استئناف النيابة وأيدت قرار دائرة أخرى بإخلاء سبيل آية علاء بتدابير احترازية.

وكانت آية علاء قد اعتقلت في 17 يونيو/حزيران الماضي، واختفت 12 يوما لتظهر بعدها في نيابة أمن الدولة يوم 29 من الشهر نفسه على ذمة قضية متهمة فيها بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت أول أمس الاثنين حبس الصحفي حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 1480 بتهمة نشر أخبار كاذبة.



وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعادت قوات الأمن المصرية اعتقال القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، ليختفي قسريا قرابة 70 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة.



وسبق أن اعتقل في يناير/كانون الثاني 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وأفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت أول أمس الاثنين حبس الصحفي حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 1480 بتهمة نشر أخبار كاذبة.وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعادت قوات الأمن المصرية اعتقال القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، ليختفي قسريا قرابة 70 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة.وسبق أن اعتقل في يناير/كانون الثاني 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.