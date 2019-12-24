"السيسي قتل مريم".. مغردون يحمّلون الرئيس المصري وفاة أول معتقلة سياسية

عبد الرحمن محمد-القاهرة

لم تمض أيام قليلة على إعلان وفاة المعتقلة السياسية مريم سالم داخل أحد السجون المصرية، حتى برز وسم يندد بالحادثة ضمن قائمة الأعلى تداولا بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وحل وسم "السيسي_قتل_مريم" في المرتبة الثانية ضمن القائمة، والذي دُشن عقب وفاة المعتقلة مريم بسجن القناطر للنساء نتيجة إهمال طبي مُتعمد، وفق مصادر حقوقية.

وعبر الوسم تفاعل نشطاء مصريون بتغريدات غاضبة، وحملوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن وفاة مريم، لافتين إلى أنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها النظام المصري، لكنها أول سيدة تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

وبينما استعرض مغردون معاناة سيدات أخريات داخل السجون المصرية وخارجها، أبدى بعضهم تخوفهم من أن تصير أخريات إلى المصير ذاته إذا لم يتم التحرك ضد تجاوزات النظام بحقهن والعمل على الإفراج عنهن وتوفير احتياجاتهن الضرورية.

وأورد عدد من المغردين قصة مريم وسبب اعتقالها، مشيرين إلى ما مرت به هي وأسرتها من أشكال المعاناة، كان آخرها انتزاع طفلها البالغ عمره سنتين منها، وإلحاقه بأحد دور الأيتام، حيث إن باقي أسرته قيد الاعتقال كذلك.

وذهب عدد من المغردين إلى أن "الحبس حتى الموت" بات منهجا للسلطات المصرية ولا يفرق فيه بين رجال أو نساء، وقال بعضهم إن ما حدث لمريم سببه خصومة سياسية، ولو كان حبسها لسبب آخر ما وصل بها الحال إلى ذلك.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومديرة مركز النديم عايدة سيف الدولة أفادتا الأحد بوفاة امرأة سيناوية تدعى مريم سالم (32 عاما) داخل محبسها بسجن القناطر شمالي القاهرة، في واقعة تعد الأولى من نوعها منذ صيف 2013.

وأعربت حركة "نساء ضد الانقلاب" في بيان الاثنين عن استنكارها الشديد لما حدث لمريم التي لقت حتفها نتيجة إهمال طبي مُتعمد من قبل إدارة سجن القناطر، بالتواطؤ مع جهاز الداخلية، في سلسلة مُمنهجة وواضحة للتنكيل بالمعتقلات داخل السجون.

وتقول المنظمات الحقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، لكن السلطات تنفي هذه الأرقام قائلة إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

واتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور الأجهزة الأمنية المصرية "بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أصدر مركز عدالة تقريرا بعنوان "كيف تعالج سجينا حتى الموت؟" أشار إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة بين عامي 2016 و2018 بلغت نحو 819 حالة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي والتليف الكبدي.