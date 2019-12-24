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بعد تبرئته.. أسرة الهذلول تسعى لرفع دعوى دولية ضد القحطاني

أسرة لجين تقول إن سعود القحطاني هدد ابنتها بالاغتصاب والقتل والإلقاء في مجاري الصرف الصحي (مواقع التواصل)
أسرة لجين تقول إن سعود القحطاني هدد ابنتها بالاغتصاب والقتل والإلقاء في مجاري الصرف الصحي (مواقع التواصل)

كشفت أسرة الناشطة السعودية المحتجزة لجين الهذلول عن سعيها لرفع دعوى قضائية دولية ضد المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني عقب تبرئته من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وغرد شقيق لجين متسائلا عبر حسابه على تويتر عن إمكانية رفع قضية على سعود القحطاني في محكمة أميركية أو أوروبية بسبب جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق شقيقته لجين، وطلب ممن لديه خلفية بهذا الشأن أن يتواصل معه.

من جانبها، تساءلت علياء الهذلول شقيقة لجين في تغريدة أخرى عن كيفية مقاضاة القحطاني والشركة الأميركية التي تجسست على شقيقتها، وفق تعبيرها.

وبرأت النيابة السعودية ثلاثة مسؤولين بارزين من جريمة قتل خاشقجي، هم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات، موضحة أنه لم توجه لهؤلاء الثلاثة أي اتهامات في الجريمة وتم الإفراج عنهم.

وأثارت التبرئة ردود فعل منددة، ورأت العديد من الجهات الحقوقية أن المحاكمة لم تحترم مبادئ العدالة.

المصدر : الجزيرة
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