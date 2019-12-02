فتح قضية ضد 11 سعوديا لتنسيقهم مع منظمات "معادية"

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي قوله إن السلطات السعودية أفرجت عن 11 مواطنا كانوا قد اعتقلوا لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم بشأن شبهات تتعلق بتلقيهم تمويلا من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن أيا من المعتقلين لم توجه له اتهامات، لكن القضية ما زالت مفتوحة، ومن الممكن توجيه تهم إليهم.

وتقول رويترز إنه لا يزال سبب اعتقال هذه المجموعة "غير واضح"، معللة ذلك بأن المعتقلين لا يعدون من النشطاء البارزين، على الرغم من أن بعضهم كانوا قد كتبوا عن ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر -من بينها مصادر في منظمة القسط الحقوقية ومقرها لندن- إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا نحو عشرة أشخاص -معظمهم كُتاب ومثقفون- من بيوتهم.

وجاءت الاعتقالات الجديدة مع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين ووسط انتقاد غربي مستمر لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ قيام عناصر سعودية بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في العام الماضي.



ودعت منظمة العفو الدولية مجموعة العشرين إلى الضغط على الرياض لضمان الحريات. وقالت المنظمة "كيف يمكن لدولة لها مثل هذا السجل المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل، أن تضمن حقوق الإنسان في مثل هذا التجمع الدولي المهم؟!".