واشنطن بوست: مستويات قياسية لسجن الصحفيين وترامب لا يقدم المساعدة

تناولت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قضية تزايد عدد الصحفيين المسجونين في أنحاء العالم، وقالت إن أعدادهم لا تزال تسجل أرقاما قياسية، وأعربت عن الأمل في أن ينطق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكلمة يكون من شأنها فتح أبواب السجون المصرية.

وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها أنه على عكس ما يحدث في الدول الديمقراطية، حيث تبقى الاتهامات المتبادلة بين الصحفيين ورجال السياسة مسألة حرب كلامية، فإنها في دول أخرى تكلف الصحفيين والإعلاميين حريتهم وتدمر حياتهم وحياة عائلاتهم، وتحرم مجتمعاتهم من فرص الحصول على معلومات صحيحة.

وتقول واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يبدي مساعدة في هذا السياق، مضيفة أن كلمة منه يوجهها إلى مصر -التي تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية- قد تفتح أبواب زنازين السجون في البلاد.

وتمضي الصحيفة بالقول إنه لأمر مزعج أن يتجاهل السياسيون "الأخبار الكاذبة" لصرف الانتباه عن الحقائق المحرجة، وهو ما يتسبب بنزع الشرعية عن وسائل الإعلام أو بتآكل مصداقيتها.

وتقول إن الأخبار لا تكون مزيفة في معظم الأحيان، وهو ما يعلمه أصحاب تلك الأخبار، لكن القراء والمستمعين قد لا يعرفون ذلك.

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مستويات قياسية

وأظهرت أحدث دراسة أجرتها لجنة حماية الصحفيين (سي بي جاي) أن عدد الصحفيين المسجونين بسبب عملهم في عام 2019 لا يزال عند مستويات قياسية.

وتضيف الصحيفة أن الصين وتركيا والسعودية ومصر هي الأكثر والأسوأ سَجنا للصحفيين، تليها إريتريا وفيتنام وإيران.

وتشير إلى أن عام 2019 شهد سجن 250 صحفيا، في مقابل 255 صحفيا عام 2018، و273 صحفيا عام 2016.

وتضيف أن هناك الآلاف من الصحفيين الذين احتُجزوا لفترات قصيرة، أو الذين تعرضوا للاعتداء العنيف أو التنصت على مكالماتهم الهاتفية أو الاستقصاء أو المضايقة أو التشويه أو التخويف من جانب السلطات، وذلك فضلا عمن تعرض للسجن من الفنانين والكتاب والشعراء والناشطين الذين كانوا ضحايا نفس الانتهاكات من جانب الحكومات، وأن الأعداد آخذة بالازدياد.

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تكتيك خبيث

وتشير الصحيفة إلى ما يتعرض له الصحفيون من اعتقالات تعسفية وإبعاد أو إعدام، وإلى اتهام ترامب للصحافة بأنها "عدو الشعب"، وإلى أن قادة آخرين في العالم -ممن يفتقرون للديمقراطية- يقلدون هذا التكتيك الخبيث.

وتقول الصحفية إن منظمة فريدوم هاوس أشارت في دراسة مؤخرا، إلى كيفية تراجع حرية الصحافة حتى في الدول الديمقراطية، وإلى أن القادة المنتخبين في العديد من الديمقراطيات -والذين يجب أن يكونوا أقوى المدافعين عن حرية الصحافة- قاموا بمحاولات واضحة لإسكات أصوات وسائل الإعلام الناقدة ودعم المنابر التي تقدم تغطية مقاربة لهم.

وتضيف الصحيفة أن وسائل الإعلام تعتبر جزءا حيويا من المجتمع المدني، وأنها تُعد وسيلة الشد والجذب بين الأمم وقادتها، وأن سلامة وسائل الإعلام تعد ضرورية جدا لسلامة الديمقراطية.

وتشير إلى أن تقرير لجنة حماية الصحفيين يعتبر دليلا إضافيا على تراجع عالمي عن القيم والقواعد الديمقراطية، وأن الولايات المتحدة حاولت ذات مرة أن تكون منارة لتلك القيم والقواعد.