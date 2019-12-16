مصر.. الانتهاكات تجبر 10 معتقلات على الإضراب عن الطعام

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

كشفت مصادر حقوقية عن دخول 10 معتقلات مصريات في إضراب عن الطعام، لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهن "غير المبررة" وما يتعرضن له من "معاملة غير إنسانية".

وأوضحت المصادر أن المعتقلات العشر في سجن القناطر الخيرية، أعلن الدخول في هذا الإضراب المفتوح مساء السبت، للحد مما يتعرضن له من انتهاكات.

ونقلت المصادر أن المعتقلات يتعرضن لانتهاكات غير مسبوقة عبر إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة، وحرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن من بين المعتقلات المضربات صحفيات ومحاميات وطالبات، إحداهن تحمل الجنسية الأميركية، وجميعهن يشتكين من الانتهاكات ذاتها التي دفعتهن لإعلان هذا الإضراب.

والمضربات هن سهى سعيد وأسماء خالد وندى بسيوني وآية علاء وسلافة مجدي وسحر علي ورضوى محمد وآلاء السيد وريم محمد دسوقي، وياسمين هشام.

وفي هذا السياق، تؤكد مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف، أن المعتقلات العشر وصلن إلى قناعة أنه لا سبيل للحصول على حقوقهن إلا عن طريق الإضراب بعد أن استنفدن كل السبل الأخرى.

وأوضحت في حديثها للجزيرة نت أن الإضراب عن الطعام ليس بالأمر الهين، وهو شكل من أشكال المقاومة السلبية وأحد أشكال التعبير، إلا أنه آخر محاولة يلجأ إليها المعتقل عندما يفقد حقوقه، فيضع حياته بنفسه في خطر رفضا لهذا الحرمان.

وعبر وسم "#‏متضامنة_معهن" أعلن عدد من الناشطين دعمهم للمعتقلات المضربات للحصول على حقوقهن المشروعة، وطالبوا السلطات المصرية بالإفراج عنهن.