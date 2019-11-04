في تقريره السنوي.. المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن يدق ناقوس الخطر

أيمن فضيلات-عمّان

"امتاز عام الأردنيين الماضي 2018 بكثافة الاحتجاجات السلمية بسبب تفاقم قضايا الفساد الكبير وتواضع جهود مكافحته وتعثر مسيرة الإصلاح السياسي وتراجع الحقوق الاقتصادية بشكل يثير القلق" هي نتيجة خلص لها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي نشرت نتائجه اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي.

ورافق الاحتجاجات -التي ورد ذكرها في التقرير- تفاقم المديونية وعجز الموازنة وتخلي الدولة عن دورها، ودون برامج حماية اجتماعية فعالة كما تقتضي الحاجة.

وبحسب التقرير كان التوجه السائد لردود فعل السلطات وأجهزة إنفاذ القانون "التضييق على تلك النشاطات وتحين الفرص لإجهاضها وتوقيف وسجن عدد من قياديي هذه الحراكات بتهم متفاوتة".

تراجع الحريات

قابل كثافة الاحتجاجات السلمية -وفق التقرير- ارتفاع في توقيف ومحاكمة العشرات من نشطاء الحراك الشعبي والنقابات المهنية والحزبيين جراء ممارسة الحق في التعبير عن الرأي، سواء بالكتابة والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية.

وطالبت تلك الوقفات بحل مشكلة الفقر والبطالة وتعديل قوانين اعتبرها المحتجون "غير دستورية" ومحاربة الفساد بشكل أكثر فعالية وإطلاق الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي والنقابات المهنية.