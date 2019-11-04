تدنيس ديني واعتقالات.. منظمة أوروبية: انتهاكات إسرائيلية تتصاعد بالقدس

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي اقترف 474 انتهاكا حقوقيا بمدينة القدس خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، في ارتفاع لوتيرة الانتهاكات هناك.

ووفق المرصد، فقد شملت الانتهاكات 17 نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان، غالبيتها انتهاكات مركّبة، وجاء في مقدمتها الاعتقالات بنسبة 31%، يليها الاقتحامات والمداهمات بنسبة نحو 22%، والحواجز وحرية الحركة بنسبة 19%.

وأشار إلى أن الاعتداء على المسجد الأقصى جاء في صدارة مشهد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر ذاته. وقال إنه يبدو واضحا أن السلطات الإسرائيلية ماضية في خطتها لفرض التقسيم الزماني والمكاني أمرا واقعا، من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية.

وأضاف أن خمسة آلاف و477 مستوطنا إسرائيليا، اقتحموا المسجد الأقصى بواقع 23 يوما من أصل 31 في الشهر.

وخلال أكتوبر، بقي مصلى باب الرحمة عرضة لاعتداءات ممنهجة، إذ تعرّض للاقتحام ست مرات على الأقل تخللها اقتحام أفراد الشرطة للمسجد بأحذيتهم والاستيلاء على أثاث، فضلا عن فرض قيود على وصول المصلين المسلمين إليه خاصة أيام الأعياد اليهودية، بحسب المرصد.

ورصد التقرير 17 حادثة إطلاق نار واعتداء مباشر من القوات في أحياء مدينة القدس، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين، وأُصيب كذلك 17 مواطنا منهم نساء وأطفال بعد تعرضهم للضرب من القوات الإسرائيلية غالبيتهم على أبواب المسجد الأقصى كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المدمع، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية خلال الشهر ذاته نفذت 107 عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال 151 مواطنا فلسطينيا، منهم 19 طفلا، و11 امرأة.