نجلاء القليوبي.. سبعينية مصرية تلتحق بزوجها خلف أسوار السجن

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

"سيدتي.. نحن قادرون على المواجهة" عندما عنونت الكاتبة والمفكرة نجلاء القليوبي إحدى مقالاتها بهذه العبارة محفزة بنات جنسها على الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لم يكن يخطر ببالها أن لها موعدا مؤجلا مع مواجهة من نوع آخر، تفرضه عليها سلطات بلادها.

على مدى ست سنوات، أبدت الناشطة النسوية الأمينة العامة المساعدة لحزب الاستقلال، صمودا في مؤازرة زوجها المعتقل رئيس الحزب مجدي حسين، لكن سنها وصمودها لم يشفعا لها، فازدادت عليها المحنة باعتقالها هي نفسها، بعدما جاوزت السبعين من عمرها، لتكون بذلك أكبر المعتقلات السياسيات لدى النظام المصري، حسب مراقبين.

لا تنتمي الطبيبة المحجبة إلى طبقة النسويات المرضي عنها من السلطات في مصر، لذلك لم يتحدث عنها أي منهم، رغم أن مقالاتها المناصرة للمرأة لم تنقطع على مدى عقود، كما حفرت بنشاطها السياسي موقعها الحزبي بجدارة واستحقاق، حسب تقدير مراقبين، ولعله كان أحد أسباب مواجهة النظام لها.

محنة نجلاء لا تبدو محددة المدة، فما إن دخلت دوامة الحبس الاحتياطي، حتى صار السيناريو الأقرب هو بقاءها قيد الاحتجاز عامين دون محاكمة، وفقا للشائع بمصر، لكن السيناريوهات الأخرى من تجاوز مدة الحبس القانونية أو إحالتها إلى جلسات محاكمة طويلة تبقى واردة، كما الحال مع علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

في سبعينيات العمر، سيكون على نجلاء أن تواجه معاناة السجون التي شيبت شبابا وقتلت شيوخا، بدءا من منع الأدوية والعلاجات، ومرورا بمنع الزيارات، والاكتواء بلظى الحبس الانفرادي والإهمال الطبي، وتردي أماكن الاحتجاز وتكدسها، التي ما زال حقوقيون مصريون ودوليون يرصدون تزايدها في تقاريرهم.

ورغم أنها لم تكن تجربتها الوحيدة مع الاعتقال، حيث سبق أن اعتقلت خلال عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، فإن ما كشفت عنه بعد أسبوعين من الإخفاء القسري بمقر أمن الدولة يشي بصدمة لم تتجاوزها بعد، حيث أصرت على إثبات تعرضها للتحقيق معصوبة العين، دون تقدير لسنها وكونها امرأة.