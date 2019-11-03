أمنستي تدعو حفتر للإفراج عن برلمانية اختطفها موالون له

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى الإفراج عن النائبة في البرلمان الليبي سهام سرقيوة التي اختطفت قبل نحو أربعة شهور من قبل مسلحين تابعين لقوات حفتر في بنغازي (شرقي ليبيا).

وطالبت المنظمة في رسالة وجهتها إلى خليفة حفتر بضمان إطلاق سراح سرقيوة "فورا ودون شروط".

وحسب رسالة العفو الدولية، فإن أعضاء في البرلمان أبلغوا أفرادا في عائلة سهام سرقيوة بأنها محتجزة في سجن الرجْمَة في بنغازي.

كما أعربت المنظمة في رسالتها عن بالغ قلقها إزاء احتمال تعرض النائبة لخطر التعذيب.

يشار إلى أن سهام سرقيوة كانت قبل اختطافها بساعات انتقدت أثناء برنامج تلفزيوني هجوم حفتر على العاصمة طرابلس.



وتعليقا على مطالبة منظمة العفو الدولية اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بضمان الإفراج عن البرلمانية الليبية، قال الخبير الحقوقي والقانوني سامي الأطرش -في نشرة للجزيرة- إنه من المفترض أن تجد هذه المطالبات طريقها لمحكمة العدل الدولية.