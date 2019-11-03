"حقوق الإنسان" العراقية تطالب بتحري مصير ناشطة مختطفة

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الحكومة والقوات الأمنية بتحري مصير الناشطة والمسعفة صبا المهداوي، التي اختطفت خلال عودتها من ساحة التحرير ليل السبت. جاء ذلك في بيان للمفوضية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان).

وأوضحت المفوضية -في بيان نشر اليوم- أن الناشطة إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير.

وأضافت أنها تكرر مطالباتها بالكشف عن مصير جميع الناشطين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين والناشطين والمدونين والإعلاميين والصحفيين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد، وباقي محافظات الوسط والجنوب.

وفي وقت سابق، أفاد ناشطون وعدد من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بقيام جهة مسلحة باختطاف المهداوي.

وفي هذا السياق، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الجهات الخاطفة، وإنقاذ صبا.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط ضدهم، وهو ما أقرته الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.