هكذا أجاب معتقلون سابقون.. هل حقا أصبحت النيابة المصرية أداة قمع؟

محمد سيف الدين-القاهرة

لاتزال ذكريات السجن وكوابيسه تسيطر على خيال الشاب أسامة صفوت (اسم الأب مستعار). ولكن أكثر ما يؤلمه -على الرغم من خروجه من الحبس منذ عامين ونصف العام- لحظات اعتقاله وعرضه على النيابة التي اتهمها بـالتواطؤ والتخاذل بحقه.

وعن تفاصيل هذه اللحظات، يقول الثلاثيني المصري "عدت من عملي كعادتي بعد منتصف الليل وخلدت إلى النوم ولحظات حتى سمعت طرقا على باب المنزل لأفاجأ بحوالي عشرين رجلا مدججين بالسلاح ينتشرون في أرجاء المنزل".

ويضيف في حديثه للجزيرة نت: تمالكت نفسي للحظات من الصدمة، وحاولت الاستفسار عن سبب وجود القوات، ليرد عليه ضابط برتبة عقيد "لدينا ضبط وإحضار صادر بحقك" موضحا أنه بعد الاطلاع على نص القرار اكتشف أنه صادر بحق والده المتوفى منذ عام 2009.

ورغم أن قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة ليس بحق أسامة، فإن قوات الأمن أصرت على اعتقاله، وهنا توقع الشاب أنه مع أول عرض له على النيابة سيتم إخلاء سبيله دون أي ضمانات، خاصة وأن الإجراءات تعد باطلة من الجهة القانونية.

ولكن الطامة الكبرى -وفقا لوصفه- أن النيابة العامة تجاهلت هذا الخطأ تماما، وأمرت بحبسه 15 يوما، لتستمر معاناته في الحبس على مدى خمسة أشهر، حتى أحيل للقضاء الذي أخلى سبيله فيما بعد، موضحا أنه لم يلتق بوكيل النيابة غير مرة واحدة، وكان يتم تجديد حبسه داخل مقر احتجازه في سجن جمصة شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد، بالمخالفة للقانون.

تقنين الانتهاكات

تحقيق النيابة مع المعتقلين داخل أماكن احتجازهم غير قانوني، لكن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا بقانون يعطي للنيابة العامة حق التفويض كقضاة تحقيق والتوجه لإجراء التحقيقات داخل أماكن الاحتجاز، وفق ما أوضح مصدر حقوقي للجزيرة نت.

القانون الذي أصدره منصور لم يكن الأول والأخير الذي أدى لانهيار الحريات وحقوق الإنسان، حيث أصدر الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) خلال الستة أشهر الأولى من حكمه من الولاية الأولى نحو 263 قرارا بقانون، مما سهل عليه التضييق على معارضيه، وإحكام القبضة الأمنية والسيطرة على البلاد.

وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من النظام الموازي للعدالة الذي أقامه السيسي في البلاد، وعطل ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت في تقرير أمس الأربعاء أن السيسي يستغل أربعة أجهزة أمنية وقضائية (نيابة أمن الدولة العليا، جهاز الأمن القومي، قوات الشرطة الخاصة، محاكم مكافحة الإرهاب) من أجل قمع المنتقدين وإسكات المعارضة واحتجاز آلاف الأشخاص لسنوات بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

ومن بين التعديلات التي استغلها السيسي للتضييق على معارضيه المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب المعدلة في 27 أبريل/نيسان 2017، والتي أتاحت للجهات الأمنية الحق في التحفظ على الأشخاص مدة 28 يوما دون اشتراط التحقيق معهم أمام النيابة، والتي اعتبر حقوقيون أنها "تقنين للاختفاء القسري".

وفي السابق كان يلزم الدستور قبل التعديل السلطات المعنية بالإفصاح عن مكان المحتجزين لديها وعرضهم على النيابة، والتحقيق معهم خلال 24 ساعة من القبض عليهم.

ومنذ ذلك الحين توسع النظام المصري في عمليات الاختفاء القسري، حيث وثقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" 1520 حالة اختفاء الفترات الممتدة ما بين 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى أغسطس/آب 2018.

تجاهل التعذيب

تواطؤ النيابة لم يتوقف عند غض الطرف عن أزمة الاختفاء القسري، بل امتد لتجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون خلال فترة احتجازهم دون سند من القانون لدى أجهزة الأمن، كما أوضح الشاب عمرو جاد (الاسم الأول مستعار لدواع أمنية).

عن تلك الانتهاكات، يقول جاد للجزيرة نت "ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام ستة أشهر، ولكن في البداية كنت مترددا جدا من أن أتحدث مع وكيل النيابة عن التعذيب الذي تعرضت له، بسبب تهديدات ضابط التحقيقات معي في مقر الأمن الوطني" موضحا أن "الضابط أقسم أكثر من مرة بأنه سيعيده مرة أخرى إذا تحدث في النيابة عما حدث له".

وأضاف جاد: امتلكت الشجاعة الكافية والإلهام من الله وحدثت نفسي "فليكن ما يكون" وأخبرت وكيل النيابة بما حدث، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر أن المحقق كان ينصت لي بشدة أثناء حديثي وبدا عليه التأثر أو تظاهر بذلك لإخراج ما في جعبتي، ولكن في نهاية الأمر لم يحولني للطب الشرعي لإثبات ذلك، كما لم يثبت طلبي في التحقيقات، واكتفى بحبسي 15 يوما، واستمر في تجديد حبسي لمدة عامين ونصف العام متجاوزا بذلك مدة الحبس الاحتياطي.

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز العامين في القضايا الجنائية، أو التي بها مواد يعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد (25 عاما) وخمسة أشهر في قضايا الجنح، غير أن الرئيس المؤقت أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون السابق يعطي الحق في تجديد الحبس احتياطيا 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة.

ولا يوجد بمصر إحصاء رسمي لعدد المحبوسين احتياطيا، لكن تقديرات إعلامية تشير إلى أنهم حوالي ثلاثين ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 110 آلاف سجين جنائي وسياسي.

من السبب؟

من جهته، يؤكد الباحث الحقوقي أحمد العطار أن القضاء المصري مر خلال السنوات الماضية بتحولات غاية في الخطورة حتى أصبحت العدالة منقوصة أو مبتورة بفعل فاعل، قائلا "عندما يفقد القاضى إنسانيته ويقع فريسة أمام شهواته الدنيوية من مناصب ومصالح، عندها تستطيع الأنظمة المستبدة احتواه واستخدامه أداة لتمرير سياساتها القمعية".

وأضاف للجزيرة نت: ظهر هذا جليا من خلال اختيار قضاة معينين في ما يسمى دوائر الإرهاب، والتي من خلالها تم الحكم على مئات المعارضين بالإعدام، ونفذ الحكم بالعشرات منهم في محاكمات تم رصدها من قبل منظمات مصرية ودولية، أثبتت فيها أنها لا ينطبق فيها أقل المعايير الدولية في المحاكمات العادلة".

وقائمة انتهاكات النيابة لحقوق الإنسان تطول، ومن بينها أيضا تجاهلها طلبات المعتقلين والتحقيق في أوضاعهم داخل السجون، وخلال الشهر الحالي نشر موقع الجزيرة نت أكثر من رسالة مسربة تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، وكان آخرها رسالة من سجن ليمان المنيا بصعيد مصر.

وخلال العام الماضي، وثقت منظمة "كوميتي فور چستس" الحقوقية 295 حالة اﻧﺗﮭﺎك بحق معتقلين حدثت ﻓﻲ 83 مقر احتجاز بمختلف أﻧﺣﺎء البلاد ولم يحقق فيها حتى الآن.