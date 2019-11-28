سلطان السويدي: انتهاكات بعض الدول العربية للقانون الدولي الإنساني صارخة

مريم التايدي-الرباط

استنكر سلطان السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في قطر انتهاكات بعض الدول العربية للقانون الدولي الإنساني ونعتها بأنها "صارخة" مشيرا إلى غياب آليات قانونية تنصف الضحايا، وذلك خلال مشاركته الخميس في مائدة مستديرة مغربية قطرية حول "القانون الدولي الإنساني وآليات الملاءمة التشريعية".

وقال السويدي خلال مداخلته إن الدول العربية أكثر المناطق التي تعاني من المعارك المسلحة، وشدد على ضرورة الملاءمة التشريعية وطنيا لضمان التطبيق الأمثل للقانون الإنساني قائلا إن الانضمام للاتفاقيات الدولية غير كاف للالتزام بهذا القانون.

خبرات وتعاون

وأضاف السويدي للجزيرة نت أن التعاون بين المغرب وقطر يزداد في مجالات واسعة وعميقة وأنهما يعملان على تكثيف التعاون بينهما في مجال القانون الدولي الإنساني عبر تنظيم ورشات وندوات للتوعية والتحسيس وتبادل الخبرات والتجارب، وتستهدف المعنيين بإنفاذ القانون الدولي وتحديدا العسكريين وفرق الإنقاذ وفرق التدخل للهلال الأحمر.

وحول مخرجات الندوات وحصيلتها، أوضح السويدي للجزيرة نت أن الجانبين يعملان على تفعيل القوانين المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وملاءمتها مع التشريع المحلي، وقال "ننشر ثقافة حقوق القانون الإنساني الدولي للجميع على وجه الخصوص المعنيين بهدف نشر الوعي لدى هذه الفئة".

ومن جانبها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة فريدة الخمليشي أن السنوات الثلاث الماضية لتوقيع الشراكة المغربية القطرية كانت حافلة بالأنشطة وتبادل التجارب وتكثيف التعاون بهدف ملاءمة التشريعات وتبادل التجارب والخبرات في المجال، مشيرة إلى متانة التعاون المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني.

واعتبرت الخمليشي أن اختيار موضوع ملاءمة التشريع الوطني مع صكوك القانون الدولي الإنساني لهذا اللقاء المشترك أولوية تهدف لتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.