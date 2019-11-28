تغريم الكوميدي ديودوني 9000 يورو بسبب أغنية معادية للسامية

أصدرت محكمة فرنسية حكما ضد الكوميدي ديودوني مبالا مبالا أمس الأربعاء يقضي بدفعه غرامة قدرها 9000 يورو يمكن أن تتحول إلى عقوبة في حالة عدم الدفع، وذلك بتهمة تورطه في إهانة توصف بأنها معادية للسامية.



واعتمدت المحكمة في قرارها على مقطع فيديو لأغنية بعنوان "إنها محرقتي" نشرت في يونيو/حزيران 2017 على بعض منصات الإنترنت، ويتضمن المقطع حديثا عن الشواء ولحم الكوشير الحلال لدى اليهود، ويتطرق لما قد يسببه مثل هذا الحديث لصاحبه من مشاكل.



وحكمت المحكمة الجنائية على الكوميدي بالغرامة التي يمكن أن تتحول إلى السجن إن لم يدفعها، لكنها برأت ساحة رفيقته نيومي مونتاني التي نشرت هذه الأغنية على حساباتها بالمنصات الرقمية نظرا لعيوب قانونية شكلية.



واعتبرت المحكمة أن "الحق في الدعابة" الذي استشهد به ديودوني للدفاع عن أغنيته "يتعارض مع حق آخر هو كرامة الإنسان".



وأبرزت أن كلمات الأغنية تشير بشكل لا لبس فيه إلى المحرقة التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية.



مجلة لونوفل أوبسرفاتور التي أوردت الخبر، قالت إن هذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها على ديودوني بسبب أفعال معادية للسامية، وهو ما جعل القضاة يتهمونه بالميل لتكرار "خطابات الكراهية".





وقالت إيزابيل كوتانت بيير محامية ديودوني لوكالة فرانس برس إنها ستستأنف قرارا "لا يتماشى" مع النطاق المقبول لحرية التعبير. وسيتعين -حسب المجلة- على ديودوني أيضا دفع آلاف عدة من اليوروات كتعويضات أو تكاليف المحكمة لسبع هيئات مدنية مناهضة للعنصرية.وقالت إيزابيل كوتانت بيير محامية ديودوني لوكالة فرانس برس إنها ستستأنف قرارا "لا يتماشى" مع النطاق المقبول لحرية التعبير.