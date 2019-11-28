تقرير حقوقي: الإفلات من العقاب والعفو العام عمّقا مشكلة التعذيب بمراكز الاحتجاز بالأردن

أيمن فضيلات-عمان

خلص تقرير مركز عدالة لحقوق الإنسان حول التعذيب في الأردن الواقع على الموقوفين في مراكز التحقيق الأولي إلى استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب بحق الموقوفين. كما توصل إلى استمرار منفذي القانون في استخدام القوة المفرطة أثناء إلقاء القبض على المطلوبين، ومعاملتهم بطريقة "مُهينة" واحتجازهم لمدد زمنية دون توجيه أي تهم لهم.

التقرير السنوي الثالث لمركز عدالة حول التعذيب في الأردن اعتمد هذا العام وضع مؤشرات لجريمة التعذيب، تضمنت سبعة مؤشرات رئيسية و42 مؤشرا فرعيا، واشتمل التقرير على قسمين، هما حالة التعذيب ومؤشرات التعذيب.

الإفلات من العقاب

التقرير كشف أن 78% من تدابير الحماية القانونية لم تتحقق، وفق رئيس المركز عاصم الربابعة، موضحا أن التقرير أُرسل مسبقا لمديرية الأمن العام والجهات الرسمية للرد على ملاحظاته قبل إشهاره، "لكن لم يصلنا أي ردود أو إيضاحات من الجهات الرسمية".

ربابعة اعتبر في حديثه للجزيرة نت عقب مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن نتائج التقرير، أن عدم رد الجهات الرسمية يعبّر عن حالة التجاهل وعدم الاعتراف بوجود مشكلة التعذيب في مراكز الاحتجاز الأولي التي يتم فيها الحصول على الاعترافات.