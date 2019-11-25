النيابة المصرية تحقق في شكوى بتعذيب عائشة الشاطر

أحال النائب العام المصري شكوى عائشة خيرت الشاطر إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق بشأن تدهور حالتها الصحية وسوء معاملتها بالسجن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات المصرية بوضع حد لتعذيب عائشة الشاطر المحتجزة في سجن انفرادي.

وقالت المنظمة إن ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في حالة صحية حرجة وتتعرض لتعذيب وحرمان من العلاج، مؤكدة أنها تعرضت لإخفاء قسري وضرب مبــرّح وصدمات كهربائية، حسب مصادر المنظمة.

وقالت مديرة قسم شمال أفريقيا في منظمة العفو، إن الظروف غير الإنسانية التي تخضع لها عائشة تُعرض حياتها لخطر جسيم.

وأوقفت السلطات عائشة الشاطر (39 عاما) في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مع 18 آخرين، بينهم زوجها الحقوقي محمد أبو هريرة، قبل أن تمثل أمام النيابة آنذاك.

ويواجه الموقوفون اتهامات بينها الانضمام لـ"جماعة إرهابية" وتمويلها، وفق تقارير محلية.