اعتقال ناشط مسيحي كشف عن انتهاكات يتعرض لها أقباط مصر

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال الناشط الحقوقي القبطي رامي كامل من منزله أمس السبت، مشيرة إلى أنه كان قد تعرض لتهديدات من جهات أمنية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مصادر مقربة من أسرة المعتقَل ومصادر حقوقية إن كامل احتجز لدى أحد الأجهزة الأمنية وجرى التعدي عليه لساعات طويلة بسبب نشاطه المتعلق بفضح ما يتعرض له المسيحيون من انتهاكات في مصر.

وكان كامل اعترض في وقت سابق على قانون بناء الكنائس، وطالب بإعادة فتح الكنائس المغلقة وتمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية.

من جهة أخرى، أعلنت أحزاب وحركات وشخصيات معارِضة تضامنها الكامل مع القيادي العمالي المُعتقل خليل رزق.

وأوضح المتضامنون مع رزق أن نيابة أمن الدولة وجهت له اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات كاذبة، مفندين تلك الادعاءات بقولهم إن سبب الاعتقال هو نشاطه النقابي.