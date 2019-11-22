نواب بالبرلمان الأوروبي: معاملة قاسية للمعتقلين السياسيين بالبحرين
انتقد 52 نائبا من مختلف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي المعاملةَ التي وصفوها بالقاسية واللاإنسانية للمعتقلين السياسيين في البحرين.
وطالب النواب السلطات البحرينية بالسماح للسجناء بالحصول فورا على الرعاية الطبية.
وأعربوا عن خشيتهم من تردي الوضع الصحي لعدد من المعتقلين، وبينهم زعيم حركة "حق" المعارِضة حسين مشيمع، والناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس.
وطالب النواب الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات البحرينية لمحاسبة ضباط وزارة الداخلية المتورطين في جرائم تعذيب المعتقلين.
جاءت مطالبة النواب في رسالة بعثوها إلى السفيرة ميشيل سيرفوني دورسو رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في البحرين وعُمان والسعودية.
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