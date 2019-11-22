تحت شعار جيل كرامة إلى الأمام.. مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان يحتفي بدورته العاشرة
تحت شعار "جيل كرامة إلى الأمام" يحتفي مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بدورته العاشرة التي تنطلق من 5 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليسلط الضوء على جيل جديد من المخرجات والمخرجين المهتمين بالقضايا الحقوقية والقضايا المعاصرة ذات العلاقة.
وتركز هذه الدورة التي تتوج عقدا في مسيرة المهرجان التي انطلقت في العام 2010، على تطلعات الشباب، والمساواة بين الجنسين والأثر الاجتماعي للثورات ذات المد والجزر خلال 10 سنوات.
كما يتناول قيادة التغيير الاجتماعي، وقضايا اللاجئين والنزوح، وحقوق الأطفال وحمايتهم من مناطق الصراع والحرب، البيئة وقضاياها ودور الشباب في نشر الوعي حول هذه الإشكاليات التي تتصاعد كل عام.
وتشهد هذه الطبعة ماراثونا سينمائيا حقوقيا من خلال عرض 100 فيلم على مدى ثمانية أيام في عشر مدن أردنية إلى جانب العاصمة عمان، هي إربد وعجلون وجرش والسلط والزرقاء والرصيفة ومادبا والكرك ومعان والعقبة.
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وعن الدورة العاشرة للمهرجان تقول المخرجة سوسن دروزة مديرة مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان "أن يستمر هذا المهرجان طيلة هذه الأعوام هو الإنجاز الحقيقي له، فتنظيم حدث دولي يركز على قضايا حقوقية مكنته من ترك بصمته للأجيال من خلال برمجة مميزة للأفلام في المملكة".
وتضيف دروزة أن "مهرجان كرامة يتمحور حول القضية الإنسانية وجوهرها، ويستخدم الفيلم كوسيلة توعية جادة وأداة تثقيفية للجمهور المثابر، ويفتح له أبواب التساؤل والبحث بطرق جديدة".
ومنذ بدايته حرص "مهرجان كرامة" على تبني ثيمة مختلفة كل عام وببعد إنساني معاصر، تعكس التغييرات السياسية والاجتماعية التي عاصرها الشباب وشكلت عنصرا بصريا في خياراته السينمائية، بين التغيير والنزوح والتطرف والإرهاب والفن والإنسانية والمشاركة الاجتماعية والدعم والوحدة وغيرها.
وللمهرجان خمس نسخ مماثلة في دول عربية هي فلسطين وموريتانيا ولبنان وتونس واليمن. كما أن له جائزة لدعم الأفلام تحمل اسم "جائزة أنهار الدولية "، ولدت في عام 2016 لدعم أفضل الأعمال السينمائية التي تتناول قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وعن العروض السينمائية لهذه الدورة، وضح المدير الفني للمهرجان المخرج إيهاب الخطيب أن "مهرجان كرامة لحقوق الإنسان عمل طيلة دوراته السابقة على مواكبة أحدث الإنتاجات السينمائية ورصد التحولات من خلالها، وهذا ما يتيح تقديم أفلام ذات قيمة للجمهور ومرتبطة بالثيمة المختارة. وثيمة هذا العام "فكر للأمام" تمثل خلاصة كل الدورات السابقة وتعكس الرؤية التي أسس المهرجان من أجلها وسيستمر على هذا المنوال".
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ويتلقى كرامة كمهرجان دولي سنويا نحو 800 فيلم من خلال طلبات الإدراج للمنافسة في مسابقاته وأقسامه المختلفة، حيث عرض نحو 500 فيلم على مدار السنوات التسع الماضية من 66 بلدا.
وأضاف المدير الفني المخرج إيهاب الخطيب أن هذه الدورة "تُكرّم جيل كرامة الأول من نوعه في الوطن العربي من الشباب الواعي لقضايا حقوق الإنسان حيث شهد اختيارات لأفلام عربية تهتم وتعالج قضاياهم وقضايا المنطقة بأكملها. والدورة هي بالوقت نفسه تحية خاصة للسينما العربية ودعما لها".
المعمل 612 للأفكار
وينظم المعمل 612 للأفكار هذه الدورة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي الملكي كشريك إستراتيجي من خلال عرض 100 فيلم، منها الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة والمتحركة ذات العلاقة بحقوق الإنسان وقضاياها.
والمعمل 612 للأفكار هو مجموعة مكونة من المفكرين والعاملين في مختلف القطاعات والتخصصات، يعملون على تصميم المشاريع المبتكرة القائمة على القضايا النوعية المتعلقة بالعالم العربي. ومن خلال وظيفتها كحاضنة للمفكرين والفنانين فهي تعمل على مساعدتهم على الانخراط في العمل والتفكير الإبداعي.
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