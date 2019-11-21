هيومن رايتس ووتش: عقاب جماعي لعائلات المعارضين بمصر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية واستجوابات وحظر سفر، ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين، انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه في كل حالة قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر، وفي بعض الحالات تعرض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم.
وأوضحت أن الحالات التي وثقتها وقعت بين عامي 2016 و2019، وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، "في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، وينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".
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