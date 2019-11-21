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عشرات المنظمات تضغط لإنقاذ سجناء مرضى بالإمارات

الإمارات تستضيف هذه الأيام منتدى للقادة العالميين للصحة (رويترز)
الإمارات تستضيف هذه الأيام منتدى للقادة العالميين للصحة (رويترز)

دعت 39 منظمة حقوقية ومعنية بالصحة العامة السلطات الإماراتية إلى أن تضمن حصول جميع السجناء المحتجزين لديها على الوقاية والعلاج والرعاية المناسبين لفيروس نقص المناعة البشري.

وقالت المنظمات -ومن بينها مجموعة العمل من أجل العلاج و"مكافحة الإيدز-ألمانيا" ورايتس ووتش- إنه ينبغي السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة السجون الإماراتية ومراكز الاحتجاز بصورة منتظمة.

وتستضيف الإمارات في أبو ظبي هذه الأيام منتدى للقادة العالميين للصحة، لمشاركة الخبرات والممارسات الفضلى للقضاء على الأمراض المعدية.

وقال مايكل بَيْج نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في رايتس ووتش "بينما تستضيف الإمارات منتدى عالميا للقضاء على الأمراض المُعدية، يُحرَم السجناء الضعفاء المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في سجونها من العلاج الضروري والمنقذ للحياة".

وأضاف "لإظهار الالتزام الحقيقي بالقضاء على الأمراض المعدية التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا في العالم، يتعيّن على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن يعالج الأمور في بلاده أولا".

المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش
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