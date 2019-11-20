شاهد.. في يومهم العالمي هذه رسالة أطفال سوريا للعالم

سيلا الوافي-شمالي سوريا

أقامت لجنة حماية الطفل في مدينة حارم الحدودية شمالي سوريا -بالتعاون مع عدة منظمات إنسانية- حفلا ترفيهيا للأطفال بمناسبة "يوم الطفل العالمي".

وتضمن الحفل عدة فعاليات، منها عرض مسرحي صامت يعتمد على الإيماءات الحركية لتكون رسالة عامة تخاطب العالم أجمع بمختلف جنسياته ولغاته، ليكونوا صوت أطفال سوريا المحرومين وصورة أحلامهم، بحسب المنظمين.

كما هدفت هذه الفعالية إلى التشجيع على دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمنقطعين عن التعليم مع أقرانهم في المدارس العادية بهدف زرع حب المسؤولية والمشاركة في نفوس الأطفال تجاه بعضهم البعض، ليكون يوم الطفل العالمي يوما عالميا بامتياز لجميع الأطفال دون أي فوارق.

وشارك في الحفل عدد من المعلمين المتطوعين، ورفعوا لافتات كتب عليها "من حقي أن أتعلم" و"من حقي أن ألعب" بعيدًا عن ويلات الحرب وآلامها التي حرمت الأطفال من أبسط حقوقهم.