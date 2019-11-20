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دماء على الكاميرا.. إسرائيل تفقأ عين معاذ

فادي العصا-بيت لحم

لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بكل إجراءاته على الأرض الفلسطينية، من استيطان ومصادرة وحماية للمستوطنين في انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين، وإنما استهدف نقَلة هذه الاعتداءات.

معاذ عمارنة صحفي من مخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية كان آخر الصحفيين المستهدفين، في مسعى لتغييب الحقيقة ورواتها.

هنا تظهر عائلته وهي تروي قصته بدلا عنه، حيث كان في المستشفى قبيل ساعات من استئصال عينه التي فقدها برصاص جندي إسرائيلي.

المتحدثون حسب الظهور في الفيديو هم، إبراهيم نجل معاذ، وميس الريم، ابنته، وولاء عمارنة زوجته.

المصدر : الجزيرة
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