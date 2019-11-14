ترحيب بالإفراج عن الناشطة العراقية صبا المهداوي

كشف مصدر أمني عراقي عن إطلاق سراح ناشطة في احتجاجات بغداد أمس الأربعاء كان مجهولون اختطفوها قبل أكثر من عشرة أيام.

وقال المصدر -وهو ضابط في شرطة بغداد- إن الجهة الخاطفة للناشطة المدنية صبا المهداوي أفرجت عنها، ووصلت إلى ذويها سالمة.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن السلطات المختصة لا تزال تحقق للتوصل إلى الجهة التي تقف وراء اختطاف المهداوي.

وكانت المهداوي اختطفت ليل الثاني من الشهر الجاري خلال عودتها من ساحة التحرير (وسط بغداد) إلى منزلها في البياع (جنوبي بغداد).

وأثار اختطاف المهداوي انتقادات واسعة من قبل المتظاهرين العراقيين ومنظمات داخلية وأجنبية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت اختطافها وسيلة لإسكات أصوات الناشطين المناوئين للحكومة وترهيبهم.

والمهداوي طبيبة تطوعت لتقديم الإسعافات لمتظاهري ساحة التحرير.

نعبر عن سعادتنا وارتياحنا بتلقينا أنباء الإفراج عن الناشطة والمسعفة العراقية #صبا_المهداوي بعد اختطافها على أيدي ملثمين في #بغداد مطلع الشهر الجاري. ونطالب السلطات العراقية بضرورة استكمال التحقيق في حيثيات اختطاف صبا بشكل فعال وشفاف. pic.twitter.com/4zCZQNPhLI — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 14, 2019

وإثر ذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن سعادتها وارتياحها بتلقي نبأ الإفراج عن المهداوي.

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بضرورة استكمال التحقيق في حيثيات اختطاف صبا بشكل فعال وشفاف.

مبروك عودتها للحرية الناشطة صبا المهداوي بعد خلاصها من خاطفين . ولازال هناك مخطوفين ! والانفلات الأمني يتواصل بفعل فوضى حمل السلاح، مؤخراًأُختُطف مدير عام المعهد العالي بوزارة الداخلية اللواء ياسر عبد الجبار ! معقول ؟ نعم ولاحصانة لأحد أمام سطوة منظمات اللادولة .#العراق__ينتفض pic.twitter.com/gQ5PzQ0bVb — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) November 14, 2019

كما هنأ طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق بالإفراج عن صبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا زال هناك مخطوفون في العراق في ظل الانفلات الأمني وفوضى حمل السلاح.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق طالبت -في وقت سابق هذا الشهر- الحكومة والقوات الأمنية بتحري مصير المهداوي.

وأوضحت المفوضية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) حينها أن الناشطة إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير.

وفي هذا السياق، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الجهات الخاطفة، وإنقاذ صبا.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية.