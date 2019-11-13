شاهد.. فيديو مسرب يكشف جانبا من معاناة المساجين في مصر

أظهر مقطع مصور حصلت عليه الجزيرة مباشر جانبا من معاناة المساجين المصريين في المعتقلات ومراكز الاحتجاز.

ويظهر الفيديو مشاهد من داخل الزنزانات التي احتشد فيها عدد كبير من المساجين، ولقطات من يوميات المعتقلين في ظل ظروف غير إنسانية.

وظهر أحد المساجين في المعتقل وهو يسرد شكوى من الأوضاع داحل السجون، وأكد أن المعاناة الأبرز تتعلق بمنع إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة.

وجاء الفيديو الجديد ليناقض وجهة النظر التي حاولت السلطات المصرية تسويقها عبر فتح أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة لوفد من الصحفيين والإعلاميين.

ونشرت الهيئة العامة للاستعلامات أمس الأول مقطع فيديو لزيارة وفد من النيابة العامة للسجون، مصحوبا بترجمة إلى الإنجليزية، يتحدث خلاله السجناء عن الأوضاع الجيدة، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان، ومع المراجعة الدورية الشاملة لملف النظام المصري بالأمم المتحدة في جنيف.

كما نظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية الاثنين "المنتدى الثالث للسجون"، بحضور عدد من مساعدي الوزير وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وهي الزيارة التي قال عنها رواد مواقع التواصل إنها تضمنت مشاهد لرعاية السجناء بشكل يثير السخرية.

ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 820 معتقلا داخل السجون منذ عام 2013، بسبب الإهمال الطبي، علما أن تقديرات حقوقية تشير إلى وجود أكثر من ستين ألف معتقل سياسي في مصر.