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أمير الكويت يعفو عن متهميْن بـ "الإساءة" له

أمير البلاد (الصحافة الكويتية)
أمير البلاد (الصحافة الكويتية)

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد عفوا عن مواطنين متهمين بـ "الإساءة للذات الأميرية".

وشمل قرار العفو المحامي حجاب محمد الهاجري على خلفية إدانته سابقا بالإساءة لشخص الأمير من خلال تغريدة على تويتر، قبل أن يعتذر عنها.

كما شمل النائب السابق فهد صالح الخنه المدان بقضية اقتحام مجلس الأمة والإساءة للأمير، بعد قبول اعتذاره.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن عدة عوائل شكرها وامتنانها للأمير إزاء قرار العفو.

من جهته، قال ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لذوي أحد المشمولين بالعفو "الواحد يخطئ لكن لا يتمادى في خطئه.. الواحد اعترف وصحح مساره.. وجل من لا يخطئ".

المصدر : الجزيرة
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