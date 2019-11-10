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تحت خط القهر.. 25 ألف انتهاك من الحوثيين في صنعاء

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد المدنيين في صنعاء (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد المدنيين في صنعاء (رويترز)

كشف تقرير حقوقي رسمي عن ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 25 ألف حالة انتهاك ضد المدنيين في العاصمة صنعاء، منذ مطلع عام 2017.

وقال تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة اليمنية الشرعية بعنوان "تحت خط القهر"؛ إن إجمالي الانتهاكات تجاوزت 25 ألفا وسبعمئة حالة، أخطرها تسجيل 274 حالة قتل بإطلاق نار مباشرة أو تحت التعذيب.

وتوزعت الانتهاكات كذلك بين الاعتقالات، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات للطفولة وللمرأة.

ودعا وزير الدولة أمين العاصمة عبد الغني جميل في كلمته بمناسبة إصدار التقرير في مأرب الأممَ المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الحوثيين من أجل وقف انتهاكاتهم ضد المدنيين في صنعاء وباقي المدن اليمنية.

وتحدث بعض من اعتقلوا سابقا من قبل الحوثيين عن أساليب "التعذيب الوحشي" التي مارسوها بحقهم، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعليق والضرب، مع الحرمان من النوم عدة أيام متواصلة.

المصدر : الجزيرة
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