في شهر واحد.. القضاء المصري يصدر أحكاما بإعدام 42 شخصا

محمد سيف الدين-القاهرة

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي منظمة مجتمع مدني- إن القضاء المصري أصدر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي أحكاما بالإعدام بحق 42 شخصا في 13 قضية مختلفة.

وأوضحت المنظمة -وفق رصد لها- أن ثمة 21 شخصا آخرين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي انتظارا لرأيه في مسألة إعدامهم، وذلك في خمس قضايا.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي بانقلاب عسكري في صيف 2013، توسع القضاء المصري في إصدار أحكام الإعدام بحق معارضين، حيث أصدر نحو 1500 حكم بالإعدام.

ومنذ عام 2014 وحتى فبراير/شباط الماضي أعدمت السلطات المصرية 42 شخصا في قضايا ذات أبعاد سياسية، وينتظر 81 شخصا آخرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت، وذلك بعد أن أصبحت الأحكام نهائية.

وفي سياق متصل، دشنت منظمات حقوقية مصرية عدة حملة تحت عنوان "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر" لوقف تنفيذ هذه الأحكام التي اعتبرتها صادرة بالمخالفة للدستور، كما أنها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.