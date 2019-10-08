لوباريزيان.. جولة في جحيم مخيمات المهاجرين المكتظة على أبواب باريس

لا يجد صمويل كوبنز المتحدث باسم مؤسسة "جيش الخلاص" الخيرية الكلمات القوية بما فيه الكفاية لوصف ما يعيشه المهاجرون وجيرانهم من جحيم شمال العاصمة الفرنسية على تخوم سان دينيس، لأن مثل ما عليه الحال من الاكتظاظ لم يحدث "حتى في أوج أزمة الهجرة عام 2015" وفق ما أوردت لوباريزيان الفرنسية.



وقالت الصحيفة في تقرير إن جميع الفاعلين النقابيين الموجودين في عين المكان مجمعون على أن هناك ما بين 2500 وثلاثة آلاف شخص، معظمهم من الرجال وبينهم أيضا نساء وأطفال، يتكدسون في خيام تقدمها الجمعيات أو أكواخ مؤقتة.



ونقلت عن زعيم المؤسسة أن "الظروف هنا تعيسة، والوضع متفجر، ويتعين على السكان والمقيمين والتجار تحمل هذه الحقيقة يوميا" كما تقول جولي من مؤسسة "يوتوبيا 56" التي تعمل مع المهاجرين بشكل يومي إن "هناك المزيد من العائلات التي لا يمكنها الحصول حتى على سكن الطوارئ" مضيفة أن "الحصول على الأوراق والسكن أصبح صعب المنال، والنتيجة أن الناس الموجودين لا ينتظرون أي حل".



حق لجوء بلا سكن

ويتفق جميع الفاعلين على أن 15 إلى 20% من المقيمين بالمخيمات منحوا حق اللجوء، ولكنهم لا يجدون فرصة لمغادرة الشارع بسبب عدم وجود سكن، مما يفسر أعدادهم المتزايدة.



كما تلاحظ جولي أن هذا الوضع "تنتج عنه محنة نفسية هائلة يمكن أن تؤدي إلى حالات عنف، ناهيك عن المافيا والتجار الذين يمارسون ضغوطا هائلة للاستفادة من البؤس".



ولذلك يقول كوبنز إن على المتطوعين أخذ مزيد من الحذر والاحتياط، حتى إنهم نصحوهم بعدم دخول المخيمات لأن "الوضع خطير جدا".



وقالت لوباريزيان إن جيش الخلاص دعا البرلمانيين في الوقت الذي يستعدون فيه لمناقشة "سياسة الهجرة في فرنسا" للمجيء لرؤية الوضع على الأرض، كما نبه لتجربة المتطوعين الذين يشعرون أحيانا بالعجز أثناء تعاملهم اليومي مع المهاجرين.

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