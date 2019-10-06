الشرطة المصرية توقف الناشطة سناء سيف عدة ساعات

عبد الرحمن محمد-القاهرة

أوقفت قوات الأمن المصرية اليوم الأحد الناشطة المصرية المعارضة للنظام سناء سيف قرب ميدان التحرير وسط القاهرة، عدة ساعات حسب مصادر من أسرتها التي عادت وأفادت بالإفراج عنها مساء اليوم.

وكتبت شقيقتها منى أن قوة أمنية أوقفتها في شارع باب اللوق بمنطقة وسط البلد قرب ميدان التحرير، وحين رفضت تسليمهم هاتفها المحمول وتمسكت بحقها القانوني في ذلك، أوقفتها القوة واقتادتها إلى قسم شرطة عابدين.

وأفادت منى بأنه رغم أن العناصر الأمنية المتمركزة في النقطة أوقفت شقيقتها، أخبروها ووالدتها بأن سناء اقتيدت إلى قسم عابدين، فإن القسم أنكر وصولها إليه.

ويأتي إيقاف الناشطة سناء بعد أسبوع من إعادة السلطات المصرية اعتقال شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وبعد أيام من إصدار المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بيانا انتقد فيه تفتيش الهواتف المحمولة للمواطنين وإيقافهم على خلفية ذلك.

وفي هذا السياق، يرى الحقوقي أحمد العطار -الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق- أن عملية إيقاف الناشطة سناء سيف تأتي في سياق "استمرار الداخلية المصرية في ممارسة سياساتها القمعية، وإرهاب الدولة للمواطنين".

وتابع في حديثه للجزيرة نت "ما زالت السلطات المصرية تقوم بمخالفة صريحة لمواد للدستور والقانون، ولم يسبق في أي دولة متحضرة أن قامت وزارة الداخلية فيها بتفتيش محتويات هواتف المواطنين المحمولة.. لم يحدث ذلك إلا في الدول البوليسية القمعية".

يذكر أن سناء سيف هي ابنة الحقوقي الراحل البارز في مصر أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وشقيقة الناشط البارز المحبوس حاليا علاء عبد الفتاح.

وسبق أن تلقت الناشطة حكما بالحبس لمدة عامين بتهمة مخالفة قانون التظاهر المثير للجدل، لكنها حصلت على عفو رئاسي بعد أشهر، كما حبست ستة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على مواطنين.