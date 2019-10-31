رايتس ووتش: مليشيات مدعومة أميركيا ترتكب فظائع بأفغانستان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مجموعات شبه عسكرية أفغانية مدعومة من الولايات المتحدة تقتل المدنيين بشكل تعسفي في هجمات ليلية، وتقوم بعمليات إخفاء قسري.

وبحسب المنظمة، فإن تلك المجموعات الأفغانية المدعومة من "وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية (سي آي أي) نفّذت إعدامات من دون إجراءات قانونية وارتكبت انتهاكات أخرى دون محاسبة.

واتهمت المنظمة "القوات الضاربة" بشن هجمات على منشآت صحية على خلفية مزاعم بعلاجها لمتمردين.

ويوثق التقرير الصادر في 50 صفحة 14 حالة بين أواخر 2017 ومنتصف 2019 ارتكبت فيها القوات الأفغانية الضاربة انتهاكات خطيرة يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

وفي إحدى هذه الهجمات وقعت في ولاية بكتيا في أغسطس/آب، قام أحد عناصر هذه القوات شبه العسكرية بقتل 11 رجلا في قرية واحدة، حسب المنظمة.



وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أن "شهودا يؤكدون أنه لم يبد أي من هؤلاء الرجال مقاومة"، وأن "زعيما قبليا قتل برصاصة في عينه، وابن أخيه -وكان في العشرين من العمر- قتل برصاصة في الفم".

وتنشط المجموعات شبه العسكرية المدعومة من "سي آي أي" في أفغانستان منذ الحرب على الجيش السوفياتي في ثمانينيات القرن الماضي.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى أن تعمل مع الحكومة الأفغانية على حل جميع القوات شبه العسكرية التي تعمل خارج سلسلة القيادة العسكرية المعتادة ونزع سلاحها، وأن تتعاون مع محققين مستقلين للتحقيق في جميع مزاعم جرائم الحرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.