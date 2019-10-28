في قضية جديدة.. تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما

جددت النيابة العامة المصرية حبس علا ابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي 15 يوما.

وقال أحمد ماضي -وهو عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي- إن نيابة أمن الدولة (وهي معنية بقضايا الأمن القومي) نظرت أمس الأحد في تجديد حبس علا، فقررت تمديده 15 يوما.

وأوضح ماضي في تصريحات صحفية أن القرار جاء جراء القضية الجديدة التي حبست علا على ذمتها عقب صدور قرار سابق من محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية.

وأشار إلى أن علا تعاني باستمرار في حبسها انفراديا منذ أكثر من عامين وأربعة أشهر، ودون السماح بزيارتها.

ووجهت النيابة في القضية المشار إليها اتهامات لعلا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وهي ثاني قضية تحاكم فيها منذ توقيفها وزوجها الناشط السياسي حسام خلف قبل نحو عامين ونصف.

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة جنايات إخلاء سبيل علا في قضيتها الأولى التي كانت تتهم فيها -إلى جانب زوجها- بالانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون.

وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات علا وزوجها، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسهما دوريا.