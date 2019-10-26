مصر.. مخاوف من فقد صحفي معتقل بصره بسبب تعنت السلطات

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

حذرت أسرة الصحفي المصري المعتقل أحمد أبو زيد وحقوقيون من تداعيات استمرار تجاهل السلطات المصرية طلب السماح له بإجراء عملية "ضرورية" لإنقاذ عينيه من العمى الكامل، لافتين إلى تجاهل العديد من الشكاوى المقدمة من قبلهم في هذا الإطار.

وحسب تلك المصادر، فإن أبو زيد في حاجة عاجلة وملحة تزداد مع مرور الوقت لإجراء عملية "سهلة وبسيطة" لمنع فقده البصر بشكل كامل، مشيرين إلى وجود أكثر من توصية من استشاري العيون بالسجن تؤكد ضرورة إجراء العملية.

وكان أبو زيد الذي عمل صحفيا وباحثا في المرصد العربي لحرية الإعلام اعتقل (للمرة الثانية) يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 من منزله بمدينة الجيزة غربي العاصمة، وأخفي قسريا لأيام عدة قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مكملين 2".

ووفق مصادر من أسرة أبو زيد، فإن آخر ما شهدته القضية من تطورات تقديمهم شكويين جديدتين منذ أيام، إحداهما لمصلحة السجون والأخرى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم التجاوب معهما حتى الآن.

وفي السياق، يرى الحقوقي أحمد العطار الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق أن الحق في العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة حق أصيل للمعتقل، وعلى الدولة متمثلة في مصلحة السجون أن توفّر العلاج والفحوص اللازمة للسجين.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أنه خلال السنوات الست الماضية تتبع مصلحة السجون سياسة تعنت ممنهجة مع جميع المعتقلين السياسيين، أدت إلى فقدان المئات من المعتقلين حياتهم نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل القائمين على إدارة السجون المصرية.

واعتبر العطار حالة أبو زيد أبرز الأمثلة القريبة لهذه الإجراءات، مضيفا رغم التوصيات المتكررة التي تكررت أربع مرات من استشاري عيون مستشفى سجن ليمان طرة بتحويله لأحد المستشفيات الخاصة وإجراء عملية مهمة لعينه، فإن إدارة السجن تتعنت في تحد واضح للقوانين الإنسانية ومخالفة لقانون مصلحة السجون.

وطالب العطار إدارة سجن طرة، حيث يعتقل أبو زيد، بضرورة السماح له ولغيره من المعتقلين السياسيين بإجراء كافة الفحوص والعمليات اللازمة وألا تقف عائقا أمام ذلك.