ناشط سعودي يقاضي تويتر بسبب اختراق حسابه بدعم من الرياض

ذكر موقع بلومبرغ أن الناشط السعودي عمر عبد العزيز رفع قضية يوم الجمعة على شركة تويتر بدعوى إخفاقها في إخباره بعملية اختراق لحسابه بدعم من السعودية.

ووفقا لدعوى عبد العزيز، فإن ذلك أدى لاكتشاف وكلاء حكوميين سعوديين لخططه تنظيم حركة احتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي مع جمال خاشقجي وذلك قبل بضعة أشهر من اغتياله في مقر قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

وذكر عبد العزيز أن الحكومة السعودية جنّدت السعودي علي الزبارة، وهو موظف في شركة تويتر، لحسابها بغرض التجسس على الناشطين وجمع معلومات استخبارية عبر اختراق حساباتهم.

يشار إلى أن شركة تويتر كانت فصلت الزبارة من وظيفته عام 2015 وقالت إنها أبلغت بعض زبائنها أن حساباتهم تم اختراقها من قبل عملاء حكوميين. إلا أن عبد العزيز يقول إن كل ما حصل عليه من تويتر بعد بضعة أشهر كان رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه نظرا لوجود خطأ "اطلع حساب آخر على عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بحسابك".