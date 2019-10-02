من ألد أعداء حرية الصحافة؟ مقتل خاشقجي حمل الإجابة

عثمان بوشيخي-لندن منذ إعلان اختفاء ثم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بادرت الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة للتنديد بالحادث. ومن تلك المنظمات من طالب بتحقيق دولي مستقل، ومنها من قاطع السعودية أو دق ناقوس الخطر بخصوص حياة الصحفيين، كما أن بعضا منها بادر لإطلاق جوائز لحرية التعبير باسم خاشقجي.

ومن المفارقات أن مقتل خاشقجي أتى متزامنا مع صدور تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، أشارت فيه إلى أن كل أسبوع يشهد عملية اغتيال صحفي، ليؤكد ذلك أن حياة الصحفيين عرضة للخطر.

ويقول مراقبون إن مقتل خاشقجي فتح أعين كثير من المنظمات على واقع الممارسة الصحفية في البلدان العربية ولا سيما السعودية، إذ قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إن "وقف آلة الخوف في المنطقة قد أصبح ضرورة ملحة بالنسبة لذوي النيات الحسنة المتشبثين بالحريات المكتسبة عبر التاريخ".

وكشفت المنظمة فيما بعد أن وفدا تابعا لها زار السعودية في أبريل/نيسان الماضي في مهمة غير مسبوقة للدعوة إلى إطلاق سراح ثلاثين صحفيا محتجزين في السجون السعودية.

المنظمات الدولية بادرت بعد مقتل خاشقجي إلى إطلاق جوائز لحرية التعبير باسمه (الأناضول)