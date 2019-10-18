بملابس السجن.. الأمن المصري يسمح لمحامٍ حقوقي بتشييع والده
محمد سيف الدين-القاهرة
شيع محمد الباقر المحامي الحقوقي المصري المعتقل ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان ظهر اليوم الجمعة جثمان والده الذي توفي فجر أمس الخميس، وذلك بعد أن سمحت له الجهات الأمنية بالخروج ثم العودة إلى محبسه.
ووسط حراسة أمنيه مشددة ظهر الحقوقي في الجنازة بالزي الأبيض المخصص لسجناء الاحتياطي، وحاولت قوات الأمن منع المشيعين من الاقتراب منه.
واعتقلت قوات الأمن ثلاثة من المشاركين في الجنازة لمحاولتهم تصوير الباقر أثناء المشاركة في تشييع الجنازة، وفق ما أوضح أحد المشاركين للجزيرة نت.
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمطالبة السلطات المصرية بإخراج محمد باقر لتشييع والده.
ويواجه الباقر وعبد الفتاح اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية (لم يذكر اسمها)، وذلك على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
واعتقلت قوات الأمن فجر أول أمس الأربعاء المحامي والحقوقي عمرو إمام بعد إعلانه الدخول في إضراب جزئي عن الطعام اعتراضا على اعتقال وتعذيب الناشطة إسراء عبدالفتاح وآخرين.
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كما قررت نيابة أمن الدولة الأسبوع الماضي حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا.