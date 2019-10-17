وقفة في غزة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

نظم أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، للمطالبة بالضغط على السلطات السعودية للإفراج عن ذويهم الذين اعتقلتهم في حملة طالت عشرات المقيمين الفلسطينيين في المملكة.

ودعا أهالي المعتقلين الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بحث هذا الملف خلال لقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

وطالب الأهالي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية الأممية بزيارة أبنائهم المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم وإنهاء سياسة العزل والتعذيب التي يتعرضون لها، حسب قولهم.

وقال عبد الماجد الخضري في كلمة باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية خلال الوقفة "نطالب السعودية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل سجونها، والمحتجزين بدون أي تهمة أو إجراءات قضائية".

وكانت حركة حماس قد أعلنت في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي عن توقيف الرياض القيادي في الحركة محمد صالح الخضري ونجله منذ أبريل/نيسان الماضي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -ومقره جنيف- في بيان أصدره في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي أن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا -ضمنهم طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون- تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص، ولم يسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.