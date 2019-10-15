"قل كلمتك وامش".. ناشط سعودي يطلق برنامجا على خطى خاشقجي

أمل محمد

"قل كلمتك وامش".. كلمة قالها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. حين قال خاشقجي هذه الكلمة لم يكن يتخيل أنها ستصبح شعارا من بعده.



ووفاء له وللكلمة، أطلق الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز الزهراني برنامجه الجديد عبر اليوتيوب، بعنوان "قلها وامش".



بثت الحلقة الأولى يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقال الزهراني عبر عدة تغريدات متحدثا عن البرنامج أنه يشمل 12 حلقة، ويهتم بالشأن السعودي، وقد يتوسع ليشمل منطقة الخليج وبعض البلدان العربية.

وشم ولي العهد

وتحدث الزهراني في حلقته الأولى عن الفهم الخاطئ لمفهوم الوطن في العالم العربي، واقترانه بالحكام والأنظمة، وبث فيديو لمواطن سعودي شاب رسم على صدره وشما لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وطالبه بأن يسدد عنه دينه.

كما استعرض الشأن المصري والمظاهرات التي خرجت تلبية لدعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، وقال إن الشعب السعودي يخسر الكثير من أمواله التي تدفع للفساد في مصر، دون أن يستفيد منها أي من الشعبين.

وتحدث عمر الزهراني أيضا عن الشأن التونسي، وقارن بين الاستحقاقات الانتخابية المتعددة التي جرت في تونس مؤخرا بداية من التشريعيات ونهاية بالانتخابات الرئاسية، وبين السعودية التي لا تشهد أية انتخابات فعلية، وتتخذ الدولة فيها قرارات هامة مثل الحرب أو سحب الآلاف من الطلبة السعوديين من دولة بسبب تغريدة.

وتحدث عن الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها السعودية، وفشل العديد من الخطط والرؤى التي حاولت إخراج المملكة من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد متعدد الروافد.

وتساءل الزهراني في نهاية برنامجه عن حال السعودية لو تمت محاربة الفساد منذ عقود، ولم يتم الدخول في حرب اليمن التي دمرت قدرات الدولتين.