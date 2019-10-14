ميديابارت: سياسي يميني يعتدي على محجبة.. وفرنسا مستاءة

طالب مستشار يميني من امرأة فرنسية محجبة الخروج من اجتماع للمجلس المحلي لبرغون فرنش يوم الجمعة الماضي، معللا ذلك بأنها في "مؤسسة ديمقراطية"، وهو ما رفضته المرأة وكذلك رئيسة الجلسة وأثار حفيظة الطبقة السياسية الفرنسية.



وكانت المرأة في رحلة مدرسية رفقة طفلها للتعرف على المجلس المذكور، وقد فقد جوليان أدول أعصابه وبدأ بإهانتها قبل أن يضطر للانسحاب رفقة عدد من منتخبي حزبه التجمع الوطني اليميني.



ومن المفارقات العجيبة، حسب ميديابارت، أن هذه الرحلة كانت ضمن عملية "أنا وجمهوريتي" التي نظمتها مدينة بلفور لتعريف الطلاب على المواطنة "وجعلهم يكتشفون المؤسسات الجهوية والوطنية".



وقد أثار تصرف هذا السياسي الفرنسي الهلع بين الأطفال، كما عبر فرنسيون رسميا وشعبيا عن استيائهم من هذه الحادثة التي اعتبروا أنها تغذي الكراهية في المجتمع.



وقد عبرت رئيسة المجلس المحلي ماري جويت دوفاي عن تضامنها مع هذه المرأة المحجبة، وأكدت أن النظام الداخلي ليس فيه أي شيء يؤيد ما ذهب إليه جوليان أدول.



وأرجع موقع ميديابارت عدم صدور ردة فعل من المسؤولين الحكوميين إلى أن الحادثة وقعت في بداية عطلة الأسبوع، لكنه نقل عن الفيلسوف رافايل إنتهوفن وصفه لجوليان أدول بأنه "وغد".



كما وصفت رئيسة مجموعة التجمع الوطني السابقة في لبرغون فرانش، صوفي مونتل، الاعتداء على امرأة أمام أحد أطفالها بأنه أمر "مقزز".



ورغم أن وزير التعليم الفرنسي جان ميشل بلانكي انتقد ما قام به جوليان أدول فإنه أكد مجددا أن "الحجاب غير مرغوب فيه، ولا ينبغي تشجيعه لأنه لا يتماشى مع قيمنا"، على حد تعبيره .