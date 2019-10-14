تعذيب وتهديد مقابل كلمة سر الهاتف.. حبس إسراء عبد الفتاح 15 يوما
قررت النيابة المصرية حبس الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، كما قررت النيابة عرضها على الطب الشرعي للتحقيق في تعرضها للتعذيب.
وقال نشطاء إن إسراء تعرضت للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وتناقلت مواقع التواصل تفاصيل تعرض إسراء للضرب والخنق والتهديد لإجبارها على فتح هاتفها، حيث قال لها الضابط إن "حياتك مقابل كلمة سر الهاتف".
من جانبه، ذكر موقع مدى مصر مساء اليوم الاثنين أن إسراء بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب.
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية تصاعد حملات تفتيش السلطات المصرية لهواتف المواطنين دون إذن القضاء.
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