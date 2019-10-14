تعذيب وتهديد مقابل كلمة سر الهاتف.. حبس إسراء عبد الفتاح 15 يوما

قررت النيابة المصرية حبس الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، كما قررت النيابة عرضها على الطب الشرعي للتحقيق في تعرضها للتعذيب.

وقال نشطاء إن إسراء تعرضت للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وتناقلت مواقع التواصل تفاصيل تعرض إسراء للضرب والخنق والتهديد لإجبارها على فتح هاتفها، حيث قال لها الضابط إن "حياتك مقابل كلمة سر الهاتف".

من جانبه، ذكر موقع مدى مصر مساء اليوم الاثنين أن إسراء بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب.

وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية تصاعد حملات تفتيش السلطات المصرية لهواتف المواطنين دون إذن القضاء.

#اسراء_عبد_الفتاح تعرضت للضرب والتعذيب، وتم الاعتداء عليها من اجل فتح تليفونها، وقاموا بخنقها بأكمام ملابسها وتعليقها بواسطة كلبشات مع استمرار الضرب والاهانات.

هذا يحدث مع ناشطة معروفة، فماذا يحدث مع الآلاف من غير معروفين.

تخشون تكرار ٢٥ يناير لكنكم تسعون لمصير القذافي — Mohamed Zare3 (@mzaree) October 13, 2019

وكانت قوات الأمن اعتقلت إسراء مساء أول أمس السبت في أثناء سيرها بسيارتها مع أحد أصدقائها، الذي ألقي القبض عليه أيضا قبل إطلاق سراحه لاحقا.

وقال محمد صلاح -وهو أحد أصدقاء إسراء- إن عناصر شرطة ألقت القبض عليها في أحد شوارع القاهرة، مضيفا "تم أخذ إسراء في إحدى السيارتين وأنا في السيارة الأخرى، لمدة ساعة، ثم تركوني على طريق سريع بعد أن أغمضوا عينَي وقاموا بضربي".

وتضم قضية إسراء نشطاء آخرين مثل المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية طالبت أمس الأحد، بسرعة الكشف عن مكان احتجاز إسراء عبد الفتاح ومصطفى الخطيب -الذي يعمل في وكالة أسوشيتد برس الأميركية- "وتقديمهما إلى جهات التحقيق إن كانت هناك اتهامات قانونية موجهة لهما".

شجاعة اسراء في انها تحكي كل اللي تعرضتله وهي مدركة تماما انها هتتحبس وسهل يوصلولها تاني ويعذبوها، تخلينا لازم نبقى قد المسؤولية ونحكي شهادتها وننقل صوتها في كل حتة



الحرية والعدل والامان ليكي يا اسراء pic.twitter.com/9Ir9U1kMFI — Mona Seif (@Monasosh) October 14, 2019

وتعتبر إسراء من رموز ثورة يناير، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل المعارضة، ثم دعمت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي ولم تظهر معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكنها تعرضت للمنع من السفر لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية.