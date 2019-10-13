ملاحقة الصحفيين والناشطين بجنوبي العراق رغم توقف المظاهرات

"لم أرمِ حجرا واحدا ولم أهتف مطالبا بإسقاط النظام ولكني كنت صوتا وعينا للمتظاهرين الشبان الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم والقصاص من الفاسدين الذين نهبوا خيرات العراق، فصار أغلب العراقيين عاجزين عن تحصيل أبسط مقومات الحياة" هذا ما قاله مراسل إحدى القنوات المحلية في الديوانية (جنوبي العراق) الإعلامي زيد الفتلاوي.



ويضيف أنه تعرض مع زملاء آخرين للمنع من التصوير ولمرات عدة، كما تعرضوا للتضييق خلال توجههم إلى ساحة التظاهر وسط المحافظة رغم حصولهم على الموافقة الأمنية مسبقا.



وتابع الفتلاوي "بعد مرور ساعة من وجودي برفقة زملائي وسط المظاهرة قامت قوات سوات (القوات الخاصة العراقية) بالاعتداء علينا بالضرب ومنعتنا من التغطية الإعلامية وصادرت معدات التصوير أمام الجميع ".



ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل حاولت بعض العناصر الأمنية اعتقالهم من خلال إجبارهم على الصعود إلى سيارة الشرطة الموجودة قرب ساحة المظاهرات.

قوات الأمن العراقية واجهت الاحتجاجات بشدة (الجزيرة)

عميل ومحرض

وكانت التهم الجاهزة الأسلوب الأبرز الذي تتبعه بعض العناصر الأمنية لملاحقة ومضايقة الصحفيين والناشطين الذين ساندوا المظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري واستمرت لأكثر من أسبوع.



من جهته، يقول الإعلامي والمدون أحمد الشيباني إنه في ظل المظاهرات وتصاعد حدة العنف ضد المتظاهرين في الديوانية عمل مع بعض زملائه على دعوة الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والوجهاء من أهالي المحافظة، بهدف إسناد المتظاهرين والمطالبة بمحاسبة العناصر الأمنية التي تسببت بقتل وقمع المحتجين.



وأضاف الشيباني أنه بعد جهود كبيرة وساعات عمل طويلة تواصلت على مدى ثلاثة أيام "تمكنا من حماية المتظاهرين من خلال وقف إطلاق الرصاص وإخلاء سبيل عدد كبير من المعتقلين بجهود نقابة المحامين".



ويتابع الشيباني حديثه للجزيرة نت بالقول إن المفاجأة كانت تعرضه مع زملائه للملاحقة من قبل مجهولين ملثمين عبر درجات نارية، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على نفسه وأسرته، مضيفا أنه أخبر مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية بما حصل.



ولفت إلى أن قد وصل لعلمه من مصادر موثقة أن جهاز الاستخبارات في المحافظة رفع تقارير سرية تتهمه وزملاءه بجريمة التحريض ضد الحكومة من خلال إنشاء تجمعات.



كما واجهت إحدى زميلات الشيباني تهمة العمالة لصالح جهات خارجية كونها كانت تراقب وتوثق الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون وترسلها عبر رسائل الهاتف النصية إلى وسائل إعلام وجهات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان.



سابقة خطيرة

يرى مراسل إحدى القنوات الفضائية المعروفة في الديوانية أن ما انتهجته أجهزة الاستخبارات عموما يعتبر سابقة خطيرة، فقد رفعت تقارير أمنية عنهم تتضمن تهما قد تتسبب بهدر دمائهم أو الخطف أو الاعتقال، كما أطلقت جهات مجهولة معروفة بصلتها ببعض الشخصيات الحكومية شائعات طالت إعلاميين ومدونين وناشطين مؤثرين اتهمتهم بالخيانة والعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية وسفارات دولية.