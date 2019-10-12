البث الحي
ابحث

وزير يمني: جماعة الحوثي تواصل اعتقال 320 امرأة

الوزير اليمني حمّل جماعة الحوثي أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وقتل وإصابة للمدنيين، خاصة النساء والأطفال (الأناضول)
الوزير اليمني حمّل جماعة الحوثي أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وقتل وإصابة للمدنيين، خاصة النساء والأطفال (الأناضول)

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم السبت إن جماعة الحوثي لا تزال تعتقل 320 امرأة.

وأضاف عسكر في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، أن الحكومة الشرعية تبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراح هؤلاء النساء.

ولفت إلى أن الحكومة تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام، وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه، وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك.

وحمّل عسكر جماعة الحوثي أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وقتل وإصابة للمدنيين، خاصة النساء والأطفال.

ولم يتسن أخذ تعليق من الحوثيين الذين ينفون بشكل متكرر القيام بانتهاكات ضد المدنيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة وبين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية العام 2016، بحسب تقديرات أممية صدرت يوم 17 يونيو/حزيران 2019.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
أمنستي: بعد 4 سنوات.. انتهاكات باليمن دون نهاية
تعذيب بدني ونفسي.. قلق حقوقي على مختطفين بسجون الحوثي
تسوية سياسية شاملة في اليمن سعت لها السعودية.. ما معالمها؟
تشمل ألفي محتجز.. الحوثيون يعرضون على الحكومة اليمنية صفقة لتبادل الأسرى
أهم الأخبار
المزيد من حريات
منى قعدان تناصر شقيقها الأسير و"ترد الجميل" على طريقتها
لبنان.. قلق من قمع الحريات والتضييق على الصحافة
في اليوم العالمي لمناهضتها.. 6 منظمات حقوقية تطالب بوقف عقوبة الإعدام في مصر
تهديد وتعذيب وإغماء.. مواقع التواصل تتضامن مع الناشط المصري علاء عبد الفتاح