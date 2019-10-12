وزير يمني: جماعة الحوثي تواصل اعتقال 320 امرأة

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم السبت إن جماعة الحوثي لا تزال تعتقل 320 امرأة.

وأضاف عسكر في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، أن الحكومة الشرعية تبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراح هؤلاء النساء.

ولفت إلى أن الحكومة تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام، وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه، وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك.

وحمّل عسكر جماعة الحوثي أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وقتل وإصابة للمدنيين، خاصة النساء والأطفال.

ولم يتسن أخذ تعليق من الحوثيين الذين ينفون بشكل متكرر القيام بانتهاكات ضد المدنيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة وبين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية العام 2016، بحسب تقديرات أممية صدرت يوم 17 يونيو/حزيران 2019.