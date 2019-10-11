لبنان.. قلق من قمع الحريات والتضييق على الصحافة

عفيف دياب-بيروت

مثل رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية بشارة شربل أمام القضاء بتهمة مس صحيفته بكرامة الرؤساء والقدح والذم.

تأتي التهمة على خلفية نشر الصحيفة الصادرة يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي مقالا بعنوان "سفراء جدد في بعبدا.. أهلا بكم في جمهورية خامنئي"، حيث وجدت السلطات اللبنانية -وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية- في عنوان الصحيفة مسًّا بهيبة الدولة.

واعتبرت منظمات وتيارات مدنية وحقوقية وسياسية استدعاء شربل والمدير المسؤول للصحيفة جورج برباري "اعتداء سافرًا على الحريات في لبنان".

وقال محامي الصحيفة الوزير الأسبق بطرس حرب إن هناك توجها "لترويض وتقييد كل من يزعج السلطة، وهذه الخطة لن تنطوي على الشعب اللبناني".

وأضاف المحامي بعد انتهاء جلسة المحاكمة وتحديد يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لصدور الحكم، أن الحرية في لبنان "حق دستوري ولا يحق لأحد الاعتداء عليه".

بدوره يقول شربل في حديثه للجزيرة نت إن الحريات بلبنان في خطر، مضيفا أن التهمة الموجهة إليهم "لا أساس لها، وهي سياسية".

وأكد أنهم يمارسون عملهم الصحفي تحت سقف الدستور، مشيرا إلى أن هناك في لبنان من يريد للصحافة أن لا تمارس دورها وتقول الحقيقة.