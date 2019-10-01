مجلس القضاء المصري يمنع أعضاءه من إبداء آرائهم

محمد سيف الدين-القاهرة

ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن مجلس القضاء الأعلى المصري برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، منع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من إبداء آرائهم في أي قضية أو موضوع.

وقال المجلس في بيان له الاثنين إن أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة محظورون من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع، وذلك بداية من تاريخ صدور البيان.

وعزا المجلس قراره إلى صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل المسموعة والمرئية.

واختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز الماضي المستشار عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، من بين أقدم سبعة قضاة من نواب المحكمة.