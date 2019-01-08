تجدد الدعوة لإطلاق سراح سوداني معتقل بالسعودية

جددت أسرة الصحفي السوداني أحمد مدير المعتقل في السعودية مطالبتها بإطلاق سراحه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة.

وكانت أسرة الصحفي أحمد مدير قد سلمت مذكرة للسفارة السعودية بالخرطوم، طالبت فيها بالتعرف على ظروف ابنها الصحية وظروف اعتقاله.

كما استنكر اتحاد الصحفيين السودانيين اعتقال السعودية لمدير، وطالب الرياض بتوضيح ملابسات الاعتقال، وقال إن الصحفي السوداني المعتقل لم يعرف عنه إلا مهنيته الصحفية.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الصحفي أحمد مدير يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من مطار الملك خالد بالرياض بعد أن أكمل إجراءاته القانونية لمغادرة السعودية.